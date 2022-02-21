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Kayıp ilanı verilen köpek tam 12 yıl sonra bulundu

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Kaliforniya eyaleti San Joaquin County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubatta Hayvan Hizmeti Sorumlusu Brandon Levin eyaletin Stockton şehri yakınlarında kırsal bir alana bırakılan bir köpekle ilgili ihbar aldı.
Kayıp ilanı verilen köpek tam 12 yıl sonra bulundu

Kaliforniya eyaleti San Joaquin County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubatta Hayvan Hizmeti Sorumlusu Brandon Levin eyaletin Stockton şehri yakınlarında kırsal bir alana bırakılan bir köpekle ilgili ihbar aldı.

Aramayı yapan kişi köpeğin yaşlı ve hasta göründüğünü ifade etti. Levinin köpeğin mikroçipini okutması üzerine eyaletin Lafayette şehrinde 12 yıl önce Zoey hakkında kayıp bildirimi yapıldığı ortaya çıktı. Daha sonra telefonla Zoey’in sahibi Michellee ulaşıldı ve 2010dan beri kayıp olan köpek sahibine teslim edildi.

Ayrıca açıklamada, çok uzun zamandır kayıp olması nedeniyle mikroçip şirketinin kayıtlarında köpeği ölü olarak listelediği ifade edilirken, köpeğin sahibiyle buluşturulduğu anların görüntüsü de paylaşıldı.

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