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Kayıp ilanlarına ne kadar dikkat ediliyor; işte o sosyal deney (video)

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Kayıp ilanlarına ne kadar dikkat ediliyor; işte o sosyal deney (video)
Kayıp ilanlarına ne kadar dikkat ediliyor; işte o sosyal deney (video)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalının yaptığı sosyal deney ilgi çekti. Küçük bir çocuğun kayıp olduğuna yönelik ilanı alan vatandaşlardan çoğu 10 metre ileride duran çocuğu fark edemedi.

Gemlik'te yapılan sosyal deneyde, 8 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafı çekilerek, kayıp olduğuna yönelik ilan hazırlandı. İlan, ilçenin en işlek noktalarından olan İstiklal Caddesi’nde dağıtıldı. Bazı vatandaşların ilana tepkisiz kaldığı görüldü. 

İlanı alan, ancak çocuğu göremeyen vatandaşlar, caddenin sonunda durduruldu. Vatandaşlara, bunun bir sosyal deney olduğu anlatıldı. Çocuğun kaybolmadığına sevinen vatandaşlar, dikkatsiz davrandıkları içinse üzüldü. Sosyal deney videosu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

​"İnsanlar dikkat etmiyor"

Sosyal deneyi hazırlayan ekibin başında olan Serkan Kaynar, “Sosyal deneyi ne yazık ki, son zamanlarda bu tip ilanların sayısının artmasından dolayı yaptık. İlanların sayısı çok fazla olduğu için pek çok insan dikkat etmiyor. Sadece sosyal medyada paylaşıp geçiyorlar. Ama bu hayatın bir de gerçekleri var, bu gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Belki o ilandaki kişiyi ve çocuğu siz de görebilirsiniz” diyerek, vatandaşları empati yapmaya çağırdı. 

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