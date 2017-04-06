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Kayıp kazılarında Kıbrıslı Rumlara ait kemikler tespit edildi

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Kayıp kazılarında Kıbrıslı Rumlara ait kemikler tespit edildi
Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin, 2006 yılından bu yana büyük bir keşifle karşı karşıya bulunduğu Karpaz bölgesinde yürütülen kazılarda, Kıbrıslı Rum kayıplara ait kemikler tespit edildiği haber verildi.

Kayıplara ait kemiklerin, “Galatya” (Mehmetçik) gölünün kuzeyindeki bir bölgede tespit edildiğini yazan Simerini gazetesi, bu kemiklerin 4 Kıbrıslı Rum kayba ait olduğuna inanıldığını, öte yandan kalıntıların sayısının artmasının da ihtimal dahilinde bulunduğunu kaydetti.

Kemiklerin tespitinin, eldeki bilgilerin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’le ortaklaşa değerlendirme yapılmasının ardından gerçekleştiğini belirten gazete, Rum üye Nestoras Nestoros’un Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamalarına yer verdi.

Geçmişte de bölgede kazılar yapıldığını ve kemikler tespit edildiğini ancak başka bir gömü yerine dair bilgilere sahip olduklarını dile getiren Nestoros, “Eldeki bilgileri ortaklaşa değerlendirerek ve yeni, modern teknolojiyi kullanarak, başarılı bir sonuca ulaşmalarının mümkün hale geldiğini” ifade etti.

Öte yandan, gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Türkiye takımlarından Galatasaray’ın bahse konu bölgede büyük bir arazi satın aldığını iddia etti.

Gazete, Kıbrıslı Rumlara ait arazilerin, iki yıl önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’a tahsis edildiğini de ileri sürdü.

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise açıklamasında, Rum hükümetinin kayıplar konusuna ilişkin olarak çabalarını yoğunlaştırarak, durmaksızın çalıştığını sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Mehmetçik gölü bölgesinde bir Kıbrıslı Rum’a ait kemikleri aradığını ve şu ana kadar dört kişiye ait kalıntılar tespit edildiğini haber verdi.

Gazete meselenin ilginç olan tarafının, 2006 yılında bahse konu yerde 11 kişiye ait kalıntılar bulunması olduğuna da işaret etti.

Habere göre, Rum üye Nestoras Nestoros ise, gazetenin bir sorusuna karşılık, Kıbrıs Rum tarafının Mehmetçik gölünü, “ezelden beri” kayıplara ait olası bir gömü yeri olarak göz önüne aldığını söyledi.

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