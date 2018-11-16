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Kayıp Kişiler Komitesi uzmanları(KKK) yeni kazı çalışmaları başlattı

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Kayıp Kişiler Komitesi uzmanları(KKK) Strovolos bölgesinde yeni kazı çalışmaları başlattı
Kayıp Kişiler Komitesi uzmanları(KKK) yeni kazı çalışmaları başlattı

Kıbrıs Kayıp Kişiler Komitesi’nden bir ekibin, pazartesi günü Lefkoşa’nın Strovolos bölgesinde yeni kazı çalışmalarına başladığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, bölgede 1964 yılından beri kayıp olan 4-5 Kıbrıslı Türk’ün gömütünün bulunduğu tahmin ediliyor.
 
Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre,  kazı çalışmaları Strovolos- Lakatamia sınırında bulunan Agios Markos okulunun bulunduğu bölgede yapılıyor.
 
Bu arada, KKK’nin diğer ekipleri 1974 yılından bu yana kayıp olan Kıbrıslı Rumlara ait kalıntıların bulunması amacıyla kuzey Kıbrıs'ta bulunan Dikomo’da askeri bölgede, Sysklipos ve Voni askeri bölgesinde kazı çalışmaları yapıyor. Türk işgali altındaki bölgede bulunan Sysklipos köyündeki kazı çalışmalarına perşembe günü başlandı.
 
Sysklipos bölgesinde daha önce yapılan kazı çalışmalar sırasında kayıp kişilere ait olan kalıntılar bulunmuştu.
 
Kayıp Kişiler Komitesi, gelecek pazartesi günü kuzey Kıbrıs'ta  bulunan Sinti köyünde de kazı çalışmaları başlayacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs'ta  Agios Ermolaos köyünde yapılan kazı çalışmaları çarşamba günü tamamlandı.

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