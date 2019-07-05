Kayıp kız kardeşler aranıyor!

2 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur KÜÇÜK ile 13 yaşındaki Yağmur KÜÇÜK kardeşler halen bulunamadı.
Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.
2 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur KÜÇÜK ile 13 yaşındaki Yağmur KÜÇÜK kardeşler halen bulunamadı.
Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.
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