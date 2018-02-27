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Kayıp müşteri bulundu

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Kayıp müşteri bulundu
Gece kulübünde çalışan 26 yaşındaki Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya’nın hayatını kaybettiği an yanında bulunan erkek şahıs, araç plakasından tespit edildi

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan isimli gece kulübünde çalışan 26 yaşındaki Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya’nın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

Genç kadının hayatını kaybettiği gece, Viarbouskaya’la birlikte odada bulunan ve kayıplara karışan erkek şahsın kimliğine, Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polislerin geniş çaplı soruşturması neticesinde, kamera görüntülerinden araç plakası tespit edilerek bulundu. Dün gözaltına alınan kayıp müşteri, polis tarafından sorgulandı.

Genç kadının ölümüyle bir ilgisi olmadığı tespit edilen söz konusu şahıs, polis tarafından serbest bırakıldı.

Cenaze morgda bekletiliyor

Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya’ya yapılan otopsi işlemi neticesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Viarbouskaya’dan alınan kan ve doku örnekleri İstanbul’a gönderildi. Burada yapılacak kapsamlı tetkikler neticesinde genç kadının kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda bekletilen genç kadının cenazesinin, yakınları tarafından teslim alınması ve ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

Olay nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz gece, Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan gece kulübünde müşteri olarak bulunan bir erkek şahısla birlikte kulübün üst katında bulunan yatak odasına çıkan genç kadın, saat 23.30 sıralarında garson tarafından odada tek başına baygın halde bulunmuş ve kalbi duran genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın duran kalbi, yapılan tüm müdahalelere rağmen tekrardan çalıştırılamamıştı.

Ülkemize kısa süre önce, gece kulübünde çalışmak amacıyla gelen genç kadının şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Polis, her yerde olaydan sonra şüpheli bir şekilde ifade vermeden kayıplara karışan gece kulübü müşterisinin peşine düşmüştü.

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(kıbrıs)

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