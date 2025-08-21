  • BIST 11274.1
  • Altın 4394.702
  • Dolar 40.9372
  • Euro 47.8136
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Kayıp olarak bildirilmişti... Ölü bulundu!

» »
Kayıp olarak bildirilen Mohammad Amin KHOSRAVİ, ikametgahında ölü bulundu.
Kayıp olarak bildirilmişti... Ölü bulundu!

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

20.08.2025 tarihinde Polise verilen bilgide; Girne’de sakin Mohammad Amin KHOSRAVİ (E-41)’nin, 18.08.2025 tarihinde saat 06:00 sıralarında, çalışmakta olduğu işyerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada, Mohammad Amin KHOSRAVİ 20.08.2025 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl?21 Ağustos 2025 Perşembe 08:50
  • Koop-Sen’in grevi devam ediyor21 Ağustos 2025 Perşembe 08:49
  • Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinde yarın da grev var20 Ağustos 2025 Çarşamba 19:50
  • KKTC’de İzinsiz İkamet: 2 Kişi Tutuklandı20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:46
  • Yenierenköy ve Alsancak’ta Araç Yangınları20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:45
  • Demirhan’da Süpermarkette Hırsızlık20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:43
  • Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:42
  • Ercan’da uyuşturucu bulundu20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:30
  • “Trafidar” özel hayatın gizliliğine müdahale etmiyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:52
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti