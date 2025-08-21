Kayıp olarak bildirilmişti... Ölü bulundu!

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
20.08.2025 tarihinde Polise verilen bilgide; Girne’de sakin Mohammad Amin KHOSRAVİ (E-41)’nin, 18.08.2025 tarihinde saat 06:00 sıralarında, çalışmakta olduğu işyerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir.
Yürütülen ileri soruşturmada, Mohammad Amin KHOSRAVİ 20.08.2025 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.
