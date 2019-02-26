Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...
POLİS Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı duyurulmuştu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı.
Polis Ülfet Kayalar Bicen’ı görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
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