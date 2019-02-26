Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...

POLİS Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı duyurulmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı.

Polis Ülfet Kayalar Bicen’ı görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.