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Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...

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Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...
Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...

Kayıp olduğu duyurulan, Ülfet Bicen bulundu...

POLİS Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı duyurulmuştu.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Ülfet Kayalar Bicen bu sabah 05:30 da Gönyeli Yenikent de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı.

Polis Ülfet Kayalar Bicen’ı görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

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