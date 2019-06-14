Kayıp para 468.680 TL: Kıb-Tek vurgunu zanlılarına 4 gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da sakin D.S.G ( K-35) ve T.T (E-57) , 28.8.2017 tarihinde, çalışmakta oldukları Kıb-Tek Mağusa şubesine Kıb-Tek aboneleri tarafından Pay-point sistemine yatırılan 26055 TL paranın 5090 TL sini şubenin banka hesabına yatırmayarak sirkat ettikleri iddiasıyla 11.6.19 tarihinde tutuklanarak 12.6.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Kayıp para miktarı 468680 TL ye ulaştı

Zanlılar bugün 14.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Osman Üreten gelişmelerle ilgili mahkemede yemin tahtında bilgiler aktardı. Üreten şahadetinde, Kıb-Tek genel müdürünün 13.6.19 tarihinde polise geldiğini, sürdürülen incelemelerde 2017 – 2018 yılları içerisinde kurumun veznesine yatırılmayan miktarın 468680 TL’ ye ulaştığını beyan ederek bu süreyi kapsayan belgeleri teslim ettikten sonra rakamlarla ilgili ek bir ifade verdiğini aktardı. bu süre içerisinde cihazdan alınan belgelerin (slip) ve eksik paranın henüz bulunamadığı ve kurumun incelemelerini devam ettirdiğine vurgu yapan Üreten rakamın artması kuvvetle muhtemeldir dedi. Üreten şahadetine devamla zanlıların kadrolu olarak kurumda çalıştıklarını, zanlı 1 bayanın cihazlardan sorumlu olduğunu, her gün sabahleyin cihazlardan aldığı yatırımları zanlı 2 ye teslim etmekle sorumlu olduğunu belirtti. Her sabah saat 0800 de zanlı 1 tarafından toplam 3 cihazdan alınan meblağ ile ilgili 2 nüsha halinde belge hazırlandığını aktaran Üreten belgenin bir suretinin merkezde ikinci suretinin de kurumda muhafaza edilmesinin usulden olduğunu aktardı.

Tahkikatının henüz tamamlanmadığını, kurumun incelemelerine devam etmekte olduğuna, slip ve kayıp paranın da bulunamadığına vurgu yapan tahkikat memuru Üreten, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatını olumsuz yönde etkileme ihtimali olması nedeniyle zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emri verilmesini talep etti. Tahkikat memurunun talebi iddia makamı adına hazır bulunan savcı tarafından 4 gün olarak sınırlandırıldı.

Daha sonra söz alan savunma avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak tahkikat memuruna özellikle sistemin çalışma şekliyle ilgili sorular yönettiler. Zanlıların ne şekilde görevlendirildikleri sorusuna karşılık ise tahkikat memuru Üreten, “yazı ile görevlendirildiler” cevabını verdi. Zanlı 2 avukatı müvekkilinin doktor izniyle mahkemeye gelebildiğine vurgu yaparak rahatsızlığının ciddiyetine değindi.

Önündeki şahadet ve olguları değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 2 nin doktor kontrolünden geçirilmesini emreden kıdemli yargıç, zanlı 2 nin sağlığıyla ilgili alınacak kararın mahkemenin bilgisinde olacağının bilinmesini istedi. (MHA)