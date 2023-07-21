Kayıp Şahıs

20.07.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 17 Temmuz 2023 tarihinden beridir Güzelyurt’ta sakin Mahsuni KERTEN (E-46)’den haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
20.07.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 17 Temmuz 2023 tarihinden beridir Güzelyurt’ta sakin Mahsuni KERTEN (E-46)’den haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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