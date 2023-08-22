Kayıp Şahıs

21.08.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alayköy'de sakin Nermin ISIRGAN (K-39) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ancak halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
21.08.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alayköy'de sakin Nermin ISIRGAN (K-39) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ancak halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.