Kayıp Şahıs Aranıyor

09.12.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Selda ÖKSÜZOĞULLARI(K-48) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
09.12.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Selda ÖKSÜZOĞULLARI(K-48) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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