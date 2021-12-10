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Kayıp Şahıs Aranıyor

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Kayıp Şahıs Aranıyor
Kayıp Şahıs Aranıyor

09.12.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Selda ÖKSÜZOĞULLARI(K-48) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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