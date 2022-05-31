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Kayıp Şahıs Aranıyor

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kayıp Şahıs Aranıyor

28.05.2022 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Salvester BOOTA(E-33)’nın çalışmakta olduğu iş
yerinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı polisin bilgisine getirilmiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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