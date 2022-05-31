Kayıp Şahıs Aranıyor

28.05.2022 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Salvester BOOTA(E-33)’nın çalışmakta olduğu iş
yerinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı polisin bilgisine getirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
28.05.2022 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Salvester BOOTA(E-33)’nın çalışmakta olduğu iş
yerinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı polisin bilgisine getirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.