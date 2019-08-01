Kayıp şahıs (Gelişme)

31.07.2019 tarihli Basın Bülteninde, 30.7.2019 tarihinde, Gazimağusa’daki kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve geri dönmediği bildirilen Melek ÖZKAN (K-17) bulundu
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
31.07.2019 tarihli Basın Bülteninde, 30.7.2019 tarihinde, Gazimağusa’daki kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve geri dönmediği bildirilen Melek ÖZKAN (K-17) bulundu
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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