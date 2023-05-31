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Kayıp Şahıs(Gelişme)

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Kayıp Şahıs(Gelişme)
Kayıp Şahıs(Gelişme)

28.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17) ve 26.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17) bulunmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

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