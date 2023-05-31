Kayıp Şahıs(Gelişme)

28.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17) ve 26.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17) bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
28.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17) ve 26.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17) bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.