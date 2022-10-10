- Kayıp şahıslar bulundu
Öte yandan 6 Ekim’den beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar (E-27) ile 8 Ekim’den beridir kayıp olduğu bildirilen Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu (E-40) bulundu.
- Kayıp şahıslar bulundu
Öte yandan 6 Ekim’den beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Mehmet Uçar (E-27) ile 8 Ekim’den beridir kayıp olduğu bildirilen Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu (E-40) bulundu.
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