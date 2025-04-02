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Kayıp Şahıslar Komitesi, 1000. toplantısını gerçekleştirdi: İki liderden işbirliği mesajı

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Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), 1000. toplantısını Ledra Palace Hotel’de düzenledi.
Kayıp Şahıslar Komitesi, 1000. toplantısını gerçekleştirdi: İki liderden işbirliği mesajı

Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), önemli bir kilometre taşına ulaşarak 1000. toplantısını bugün Ledra Palace Hotel’de gerçekleştirdi. 1981 yılında Birleşmiş Milletler’in himayesinde kurulan ve Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderleri arasında varılan anlaşma doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren CMP, iki toplumun kayıp şahıslarının kimliklerini belirleyerek, kalıntılarını ailelerine iade etmeyi hedefliyor. Komite, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararı uyarınca çalışmalarını yürütüyor.

CMP, 2006 yılında başlattığı "Kayıp Şahısların Mezar Yerlerinin Açılması, Kimliklerinin Belirlenmesi ve Kalıntılarının İadesi" projesi ile kayıp şahısların yakınlarına acı verici belirsizlikleri sona erdirmeyi amaçlıyor. Bu önemli proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından eş-finanse ediliyor.

CMP’nin 1000. toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart, AB yetkilileri ve BM Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ile birlikte, CMP’nin üç ofisinden tüm çalışanlar yer aldı. Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de katılarak, CMP’nin çalışmalarına verdiği desteği yinelediler.

Her iki lider, CMP’nin bugüne kadar elde ettiği başarıları takdirle karşıladıklarını ve kayıp şahısların yakınlarının yıllardır süren belirsizliklerine son vermek için yapılan iki toplumlu çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler. Kayıp şahısların yakınlarına verdikleri desteği sürdüreceklerinin altını çizen liderler, aynı zamanda kamuoyuna çağrıda bulunarak, CMP’nin resmi listesinde yer alan kayıp şahıslar hakkında bilgiye sahip olanların yetkililere başvurmalarını istedi.

Bugüne kadar, her iki Kıbrıslı toplumdan toplam 1.052 kayıp şahıs tespit edilerek, ailelerine teslim edilip cenaze törenleriyle defnedildi. CMP, kayıp şahısların kimlik tespiti ve kalıntılarının iadesi konusunda, bağışçılardan aldığı desteğe güveniyor ve bu ortak çabanın devam edeceğini belirtiyor.

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