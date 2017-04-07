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Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası resmen kuruldu

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Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası resmen kuruldu
KŞK-SEN'in bugün resmen kurulduğu açıklandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nde hizmet alımı sözleşmesi ile çalışan kırk beş personelin 13 Mart tarihinde Sendika Mukayyidi’ne yaptığı başvuru sonucu Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası’nın (KŞK-SEN) bugün resmen kurulduğu açıklandı.

Sendika adına yazılı bir açıklama yapan Okan Oktay, 2006’dan beri devam eden “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi” projesinde, hizmet alımı gibi net bir statüsü olmayan yıllık sözleşmelerle emek veren ve vermekte olan çalışanların güvencesiz çalışma koşullarını kaldırmak ve iyileştirilmiş özlük hakları için mücadele vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Oktay, ilk olarak “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi” projesindeki maddi, manevi ve politik desteğine teşekkür etmek, çalışmalarla ilgili bilgilendirmek ve sorunları paylaşmak üzere Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmek istediklerini ifade etti.

Kayıplar konusunun ülke için oldukça hassas, insani ve önemli bir konu olduğunu belirten Oktay, bu acılı bekleyişi sonlandırabilmek, ailelere ziyaret edebilecekleri bir mezara kavuşturabilmek için özveri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Oktay şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki, geçmişte acıların yaşandığı bu adada huzur ve barış dolu bir geleceği kayıplarımızın bulunması ile sağlayacağız. Temennimiz, ülkemizdeki tüm kayıpların en kısa sürede bulunmasıdır. Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası, kayıpların bulunması ve kayıplar konusunu görünür kılmak ve insani boyutunu anlatmak için çeşitli çalışmalar, kampanyalar düzenlemeyi ve girişimlerde bulunmayı da hedeflemektedir. Özelde Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına,  genelde de ülkemiz sendikal mücadelesine yeni bir nefes olabilmeyi umuyoruz.”

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