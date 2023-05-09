Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde 6 farklı nokta çalışma yapıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), Rum üyesi Nikos Theodosiu, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde yapılan 6 kazıyla, Komite’nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Haravgi gazetesi Theodosiu’nun, 38’inci ‘Kayıp Kişilere Sevgi Maratonu’nun başlaması nedeniyle Başpiskoposluk'ta dün bir basın toplantısı düzenlediğini yazdı.

Habere göre Theodosiu, şu anda “Gipsu” (Αkova), “Dikomo” (Dikmen), Mağusa bölgesi, “Yerolakko” (Alayköy), “Palekithro” (Balıkesir) ve Strovolo’da kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi.

“776 KIBRISLI RUM’UN KİMLİĞİ BELİRLENDİ”

Theodosiu açıklamasında ayrıca, şu ana kadar 776 Kıbrıslı Rum ve 1963-64 döneminden de 17 kişinin kimliğinin belirlendiğini ifade etti.

Komite’nin çalışmalarına ilişkin olarak 2019'da Kuzey’de bulunan 10 askeri bölge için izin kararının verildiğini ifade eden Theodosiu, zamanın; 10 bölgenin araştırılması için yeterli olmadığını bunun sonucunda da çalışmaların önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirtti.

Kayıp Yakınları Örgütü Başkanı Nikos Sergidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin zorluklarla ve mantıksız gecikmelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Sergidis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Türkiye’nin kayıplar konusunda yeteri kadar şeyi yaptığı ve takibin bırakılması gerektiği fikrini ileriye götüren endişe verici hamlelerin var olduğunu savundu.

Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Türkiye’ye yönelik baskıların istenilen sonuçları vermediğini söyledi.

Başpiskopos Yeorgios ise nerdeyse yarım asır sonra ülke içinde ve dışında olanağa sahip olanların, gerekli yanıtları vermesi için Türkiye’ye baskı yapması zamanın geldiğini savundu.

Başpiskopos Yeorgios ayrıca kayıpların bulunmasının, adanın tüm insanları arasındaki dostane ve tahammül edilebilir ilişkinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını da belirtti.