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Kayıp Şahıslar Komitesi Tuzla’da bir kişinin kalıntılarına ulaştı

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Kayıp Şahıslar Komitesi iki toplumlu kazı ekibi, titizlikle toplanan bilgiler sayesinde Tuzla’da bir kişinin kalıntılarına ulaştı.
Kayıp Şahıslar Komitesi Tuzla’da bir kişinin kalıntılarına ulaştı

Kayıp Şahılar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs’ta Mutluyaka’da bir takım insan kalıntılarının belirlenmesinin ardından, Komite, bölgedeki kazı çalışmalarının daha detaylı araştırmalar için geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırmıştı. 

2019 yılında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 19 kişinin kalıntılarına ulaştığı kaydedilen açıklamada, adadaki tüm toplumlara, 181 numaralı telefondan Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’ni veya  +357 22 400142 numaralı telefondan Kıbrıslı Rum Üye Ofisi’ni arayıp muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi vererek Komite’nin çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.

Kayıp Şahılar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs’ta Mutluyaka’da bir takım insan kalıntılarının belirlenmesinin ardından, Komite, bölgedeki kazı çalışmalarının daha detaylı araştırmalar için geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırmıştı. 

2019 yılında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 19 kişinin kalıntılarına ulaştığı kaydedilen açıklamada, adadaki tüm toplumlara, 181 numaralı telefondan Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’ni veya  +357 22 400142 numaralı telefondan Kıbrıslı Rum Üye Ofisi’ni arayıp muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgi vererek Komite’nin çabalarını destekleme çağrısında bulunuldu.

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