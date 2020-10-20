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Kayıp Şahıslar Komitesi’nde pozitif vaka!

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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve COVID-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personelin de 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nde pozitif vaka!

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve COVID-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personelin de 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibi de ayrıca yapıldı.

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm KŞK personeli, her iki haftada bir PCR  testlerine tabi tutuluyor.

Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmaları devam ediyor.

Komitenin yüz yüze toplantılarının bir ay süreyle askıya alınması ve bu süre içinde çevrimiçi toplantılara geçilmesine karar verildi.

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