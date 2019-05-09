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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne atanan Leonidas için tören düzenlendi

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Rum diplomat Leonidas Pandelidis’in Rum tarafının yeni temsilcisi olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne atanması dolayısıyla dün bir tören düzenlendiği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de törende konuşma yaptığı haber verildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne atanan Leonidas için tören düzenlendi

Alithia gazetesine göre Anastasiadis konuşmasında “Rum Yönetimi kontrolü altındaki bölgelerde bulunan Kıbrıslı Türk kayıplarla ilgili bilgi sahibi olan herkese, bu bilgileri kendisine vermesi yönünde bir çağrıda bulunarak, diğer tarafın da aynı yapıcı tutumu takınmasını umduğunu” dile getirdi.

Anastasiadis, kayıp yakınlarının yaşadığı bu insanlık dramını tam anlamıyla paylaşarak, kayıpların tamamının akıbetinin belirlenmesi hedefine bağlı olduklarını da dile getirdi.

Anastasiadis, bu hedefe bağlı bir şekilde, her kayıp ailesinin, kaybının akıbeti konusunda ayrı olarak resmi ve kabul edilebilir unsurlarla bilgilendirilmesi konusundaki geri alınamaz hakkını da savunarak, bunun Kıbrıs Türk tarafı yanı sıra BM Genel Sekreteri, yabancı örgütler ve yabancı hükümetlerin temsilcileriyle yapılan temaslarda gündeme getirdikleri ilk konu olduğuna dikkati çekti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını her şekilde destekleyerek, aynı zamanda koordineli hareketleri ve baskılarının sonucunda, şu ana kadar kuzeydeki askeri alanlar içerisinde bir miktar kazının tamamlandığını ve bundan ötürü sınırlı sayıdaki kaybın akıbetinin belirlenmesinin sağlandığını dile getiren Anastasiadis, buna rağmen, kayıplarla ilgili çok sayıda durumun araştırılmasında ise belirsizlik olduğunu savundu.

Anastasiadis konuşmasında, zamanın geçmesi, sınırlı sayıda görgü tanığı, çoğu durumda bunların iş birliğinde bulunmayı reddetmesi ve bazı olası gömü yerlerindeki inşaat çalışmaları gibi Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını zorlaştıran faktörlere de atıfta bulundu.

Rum Yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelerdeki kayıplarla ilgili bilgi sahibi olan herkesi, endişelenmemeleri için, bir kez daha sahip oldukları bilgileri bizzat kendisine vermeye de çağıran Anastasiadis, devamla “Kıbrıslı Türklerle ilgili olan bir sorunun çözülmesine katkıda bulunmak için kaynaklarımı açıklamayacağım. Umarım diğer taraf da aynı yapıcı tutumu muhafaza eder” ifadelerini de kullandı.

Gazete habere “Başkan Anastasiadis’in Çağrısı- Kıbrıslı Türk Kayıpların Mezarlarıyla İlgili Bilgiler Kendisine- Leonidas Pandelidis KŞK Temsilcisi Olarak Atandı” başlıklarıyla yer verdi.

Haravgi ise “Başkan Kayıpların Gömü Yerleri Konusunda Bilgi İstiyor- Türkiye’yi Arşivlerine Erişilmesine İzin Vermeye Çağırdı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Türkiye’yi bir kez daha uluslararası hukuk temelinde sahip olduğu yasal ve ahlaki yükümlülüğüne uymaya ve kayıpların akıbetinin etkin bir şekilde araştırılması konusunda işbirliğinde bulunmaya çağırdığını iletti.

Anastasiadis, “ordunun arşivlerine erişilmesine izin verilmesinin, belki de en önemli güven yaratıcı önlem olacağını” ileri sürdü.

Fileleftheros ise habere “Yeni Bilgiler İçin Haykırış- Başkan Kayıpların Bulunması İçin Bilgi Alıcısı Olacak- Leonidas Resmen Görevi Devraldı- Türk Ordusunun Arşivlerine Erişim Önemli Bir GYÖ- Pandelidis Zorlukları Göğüslemeye Hazır” başlıklarıyla yer verdi.

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