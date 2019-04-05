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Kayıp Şahıslar Rum üyesi ile ilgili anlaşmazlık

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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Nikos Theodosiu’nun geçici olarak atanmasının, Rum Hükümeti ile AKEL arasında anlaşmazlığa sebep olduğu bildirildi.
Kayıp Şahıslar Rum üyesi ile ilgili anlaşmazlık

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in konuyla ilgili açıklamasında, Rum Hükümeti’ni kayıplar gibi hassas bir konuyu ele alış biçimi konusunda eleştirerek, Hükümet’e, Nestoras Nestoros’un komitedeki görevine son verilmesi konusundaki söylentilerle ilgili ne yanıt vereceği sorusunu yönelttiğini yazdı.

AKEL ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos  Anastasiadis’in  Theodosiu’yu bu göreve atarken, komitenin görev tanımında belirtilenlere uyup uymadığını sorgulayarak, bu tanıma göre, kayıplar konusuyla doğrudan ilgisi bulunan kimsenin, komiteye atanamayacağını anımsattı.

Kıbrıs Türk basın-yayın organlarında da bu konuya değinildiğine işaret eden AKEL, Rum Hükümeti’nin yine yasaları ve kuralları görmezden gelerek hareket ettiğini ve gerek Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in New York’a atanması, gerekse Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yapılan atamanın, yasayı ihlal ettiğini kaydetti.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, AKEL’in bu açıklamasına yanıt vererek, AKEL’in bu iddialarını yalanladığını yazdı.

Habere göre Prodromu, Theodosiu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görev tanımında belirtilenlere uygun bir isim olduğunu ve Rum temsilci ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmadığını söyledi.

Prodromu, kısıtlayıcı sayılabilecek tek maddenin, komitedeki Rum temsilcinin işbirliği yapacağı kişilerle alakalı olduğunu ve bunun da, Rum temsilcinin kendisiyle doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

Habere göre Prodromu, Rum Hükümeti’nin kayıplar konusunu her zaman ciddiyet ve sorumlulukla ele aldığını ifade etti.

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