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Kayıp Şehit Eşref Salih Tuzla’da toprağa verildi

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12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı Tuzla Mezarlığı’na askeri tören ile defnedildi.
Kayıp Şehit Eşref Salih Tuzla’da toprağa verildi

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Meclis Başkanı Zorlu Töre  Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Turkiye Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ile  diğer askeri ve sivil yetkililer ile şehidin yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile başlayan törende, şehit için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eşref Salih’in tabutuna sarılı Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından  Salih’in yakınına teslim edildi.

Tören, Din İşleri Başkanlığı  Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kuran-ı Kerim okunması ve defin işlemi ile tamamlandı.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, törenin devlet töreni olduğuna dikkat çekerek, 60 yıl önce şehit düşmüş Eşref Salih için bugün son görevin yerine getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar:”60 yıl geçmiş olabilir ama o bizim yüreğimizdedir. O bizim gönlümüzdedir. O bu topraklar için şehit düşmüştür. O Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs’ı Yunainstan’a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır.” dedi.

“Eşref Salih’e rahmet dileyen Tatar, “Devlet gereğini yapmıştır. 60 yıl almıştır ama bulmuştur.” dedi.

KKTC Devleti olarak Eşref Salih’I vefa duygularıyla, defin töreniyle ebediyete uğurladıklarını söyleyen Tatar, “Bugün KKTC’yi, bağımsız Türk devletini, buradaki özgürlüğümüzü, huzurumuzu, buradaki barışı onlara borçluyuz, ruhu şad olsun.” dedi.

 

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