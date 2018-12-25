Kayıp Şehit Hüseyin Ruso’nun cenazesinde göz yaşları sel oldu

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan Ruso için Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra Ruso, vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağa veridi.

TAZİYELERİ 86 YAŞINDAKİ ABLASI KABUL ETTİ

Küçük Kaymaklı Camii’ndeki cenaze törenine, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, bürokratlar, askeri yetkililer, muharip derneklerden yetkili ve temsilciler katıldı.

Hüseyin Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik, cenaze namazı öncesinde sevenlerinin, devlet ve hükümet yetkililerinin taziyelerini kabul etti. Yaşı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Paralik, cenaze namazını oturarak izledi. Paralik, dün Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada 54 yıldır bu günü beklediğini söylemişti.

ATALAY: “ŞEHİTLERİMİZİN RUHLAR ŞAD OLSUN”

Cenaze namazını kıldıran Din İşleri Başkanı Talip Atalay, “Bu hatıralar toplum için de bizim için de çok acı. Allah bir daha ne milletimize ne de aileler böyle acı göstermesin” dedi.

Hüseyin Ruso’nun ailesi ile tüm şehit ailelerine başsağlığı dileyen Atalay, “Şehitlerimizin ruhları şad, mezarları cennet bahçesi, pür, nur olsun” şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Ruso’nun defnedileceği Küçük Kaymaklı Şehitliği’ne geçildi. Buradaki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Akıncı ve Talat, koluna girdikleri Meryem Ruso Paralik’e taziyelerini ileterek, sabır diledi.

PARALİK: “KARDEŞ YIKILMAZ DAĞ... YIKILIRSA BAŞTAN YAPILMAZ”

Cenaze törenini de oturarak takip eden Meryem Ruso Paralik, duygularını “Kardeş yıkılmaz dağ. Yıkılırsa baştan yapılmaz. Hüseyinimin toprağını gördüm. Ne mutlu bana…” diyerek ifade etti.

Paralik, şehit kardeşi Hüseyin Ruso’nun tabutunun sarılı olduğu KKTC bayrağını 3 kez şahadet getirdikten sonra teslim aldı ve dua okudu.

Cenaze töreni dua okunmasıyla sona erdi.