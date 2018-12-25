  • BIST 90.838
  • Altın 216,522
  • Dolar 5,3082
  • Euro 6,0407
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kayıp Şehit Hüseyin Ruso’nun cenazesinde göz yaşları sel oldu

» »
Kıbrıslı Türkler'in ve Küçük Kaymaklı’nın simge isimlerinden kayıp Şehit Hüseyin Ruso, ölümünden 55 yıl sonra ebedi istirahatgahına defnedildi.
Kayıp Şehit Hüseyin Ruso’nun cenazesinde göz yaşları sel oldu

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan Ruso için Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra Ruso, vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağa veridi.

TAZİYELERİ 86 YAŞINDAKİ ABLASI KABUL ETTİ

Küçük Kaymaklı Camii’ndeki cenaze törenine, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, bürokratlar, askeri yetkililer, muharip derneklerden yetkili ve temsilciler katıldı.

Hüseyin Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik, cenaze namazı öncesinde sevenlerinin, devlet ve hükümet yetkililerinin taziyelerini kabul etti.  Yaşı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Paralik, cenaze namazını oturarak izledi. Paralik, dün Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada 54 yıldır bu günü beklediğini söylemişti.

ATALAY: “ŞEHİTLERİMİZİN RUHLAR ŞAD OLSUN”

Cenaze namazını kıldıran Din İşleri Başkanı Talip Atalay, “Bu hatıralar toplum için de bizim için de çok acı. Allah bir daha ne milletimize ne de aileler böyle acı göstermesin” dedi.

Hüseyin Ruso’nun ailesi ile tüm şehit ailelerine başsağlığı dileyen Atalay, “Şehitlerimizin ruhları şad, mezarları cennet bahçesi, pür, nur olsun” şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Ruso’nun defnedileceği Küçük Kaymaklı Şehitliği’ne geçildi. Buradaki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Akıncı ve Talat, koluna girdikleri Meryem Ruso Paralik’e taziyelerini ileterek, sabır diledi.

PARALİK: “KARDEŞ YIKILMAZ DAĞ... YIKILIRSA BAŞTAN YAPILMAZ”

Cenaze törenini de oturarak takip eden Meryem Ruso Paralik, duygularını “Kardeş yıkılmaz dağ. Yıkılırsa baştan yapılmaz. Hüseyinimin toprağını gördüm. Ne mutlu bana…” diyerek ifade etti.

Paralik, şehit kardeşi Hüseyin Ruso’nun tabutunun sarılı olduğu KKTC bayrağını 3 kez şahadet getirdikten sonra teslim aldı ve dua okudu.

Cenaze töreni dua okunmasıyla sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş: “Yoğun bakım üniteleri hastane ve sağlık sisteminin kalitesini gösterir”25 Aralık 2018 Salı 14:35
  • İskele Belediyesi organizasyonuyla, KHYD yararına denize girdiler25 Aralık 2018 Salı 14:30
  • Ataoğlu, BRTK'nin kuruluşunun 55. yılı dolayısıylan mesaj yayımladı25 Aralık 2018 Salı 14:25
  • Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenledi25 Aralık 2018 Salı 14:20
  • KKTC Enformasyon Dairesi BRTK’nın 55’inci kuruluşunu kutladı25 Aralık 2018 Salı 14:15
  • İş yerinde ölü bulundu25 Aralık 2018 Salı 14:12
  • Başbakan Erhürman hastaneden tabrucu edildi25 Aralık 2018 Salı 14:10
  • Akter: “BRT her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyor”25 Aralık 2018 Salı 14:05
  • Devlet üretme çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu25 Aralık 2018 Salı 14:00
  • Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, yılbaşı kermesi düzenliyor25 Aralık 2018 Salı 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti