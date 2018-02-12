Kayıp şehit İbrahim Ramadan, bugün, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) başkanlığı da yapan Ramadan için ilk olarak KTAMS önünde tören düzenlendi, daha sonra Göçmenköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Boğaz Şehitliği’nde toprağa verildi.

1974'te Doğruyol'da öldürülen ve Kayıplar Komitesi'nin Tekke Bahçesi'ndeki kazılarında tek bir mezardan çıkarılan 5 kişi arasında bulunan İbrahim Ramadan, Tekke Bahçesi’nde, üzerinde “Önder İbrahim” yazılı bir mezarda bulundu. Ailesi 43 yıl boyunca onu Tekke Bahçesi’ndeki başka bir mezara giderek andı. Üzerinde “İbrahim Ramadan” yazan mezarda kimin ya da kimlerin olduğu ise henüz bilinmiyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Gençlik Gücü’nün (GG) de kurucularından olan, kendisi gibi şehit edilen ve yıllarca naaşına ulaşılamayan Hüseyin Ruso ile Küçükkaymaklı’da futbol oynayan İbrahim Ramadan, öldürüldüğünde 38 yaşında, evli ve dört çocuk babasıydı.

İbrahim Ramadan’la aynı mezarda bulunan İsmail Bekir de, geçtiğimiz yılın ekim ayında Boğaz Şehitliği’ne defnedilmişti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, sendika önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ailesinin ve sendika camiasının aynı acıları ikinci kez yaşadığını belirtti. Kaptan, “Sırf birileri böyle istedi diye bu acıları bize tekrar tekrar yaşatmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Kaptan, 14 Kasım 1956’da 500 kişinin Çetinkaya Spor Kulübü’nde bir araya gelmesiyle Kıbrıs Türk Memur Cemiyeti’nin oluştuğunu söyleyerek, KTAMS’ın kuruluş mayasının bu şekilde ortaya çıktığını belirtti.

İbrahim Ramadan’ın Ocak 1973 yılında genel sekreter olduğunu dile getiren Kaptan, 6 Mayıs 1973’te ise tüzük değişikliğine gidildiğini, ilk kez grev ve eylem kararları alındığını kaydetti.

Kayıp şehit İbrahim Ramadan’ın Ocak 1974’te sendika başkanı olduğunu ve bugünlerin temelinin o günlerde atıldığını söyleyen Kaptan, “Biz bugün dik durup başımız dik yürüyebiliyorsak, bu onun attığı temeller sayesinde oldu. Biz o gün atılan adımlarla bugün varız, yoksa bugün var olamazdık başımız dik yürüyemezdik” dedi.

Kaptan, Ramadan’ın ailesine yıllarca başka bir mezarı onun mezarı olarak gösterildiğini belirterek, bunu eleştirdi.

KTAMS Başkanı Kaptan, konuşmasının sonunda Şehit İbrahim Ramadan’ı saygıyla ve rahmetle andı.

Konuşmanın ardından Ramadan için saygı duruşunda bulunuldu.

KTAMS’daki törenin tamamlanması sonrasında Ramadan’ın naaşı Boğaz Şehitliği’ne götürüldü. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından Ramadan şehitliğe defnedildi.