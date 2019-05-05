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Kayıp Ulaştırma Bakanı aranıyor

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı eleştirerek, “kayıp ulaştırma bakanı aranıyor” dedi.
Kayıp Ulaştırma Bakanı aranıyor

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı eleştirerek, “kayıp ulaştırma bakanı aranıyor” dedi.

KTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel ve global değişimlere bağlı olarak KKTC Hava Sahası transit trafiğinin gün geçtikçe arttığını belirterek, şunları savundu:

“Yakın dönemde eğitim amaçlı bile olsa Geçitkale Havalimanı’nın hizmete girecek olması, ardından Ercan Havalimanı yeni terminal binasının açılması ile birlikte lokal trafiklerimizde de artış olacağı planlanmaktadır. Gerek turistik aktivitelerdeki artış, gerekse adamız etrafındaki doğal kaynaklara bağlı olarak askeri eğitim ve tatbikatların artışı, gün geçtikçe Hava Trafik Kontrol Merkezi’ndeki iş yükünü katlamaktadır.

Kullandığımız techizatlar (Radar bilgisayar ekranları ve uçaklarla iletişim kurduğumuz frekanslar dahil) birer birer arızalanmakta yerine yenileri alınmamaktadır. Hava trafiğinin ve yolcularımızın güvenliğini sağlamak maalesef basına demeç vermekle olmuyor. Bu konuda önceliklerin belirlenmesi ve yatırım yapılması gerekiyor, tabi bir de bunları yapacak irade.

Çöken her şeyi personel omuzlamakta, her gün yüzbinlerce yolcunun güvenle seyahat etmesi için görev ve sorumluluklarımızda olamayan riskler almaya mecbur kalmaktadır. Devletin yetersiz kaldığı yerde gerektiğinde masrafları cebimizden karşılayarak hizmet içi eğitimlere katılarak havacılığın uluslararası standarlarda yürütülmesini sağlamaya çalışmaktayız. Eğitimli ve nitelikli olan personel mevcut ücretleri, alınan risk ile yapılan işin stresine oranla değersiz bulmakta ve sınavlara girerek başka dairelere geçmeye çabalamaktadır. Bu nedenle zaten üç yıl gibi uzun bir sürede eğitilebilen hava trafik kontrolörlerini sürekli olarak kaybetmekteyiz.”

Cem Kapısız, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na fedakarlık limitlerinin dolduğunu, artık sözden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştıklarını; ancak kendisi de yolun sonuna gelindiğini fark etmiş olacak ki telefonlara bakmadığını, randevu taleplerini görmezden geldiğini iddia etti.

“Bu nedenle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı  Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak burdan uyarıyoruz; Çalışanlar da insandır ve bir dayanma sınırları vardır, yakın zamanda havacılıkta yaşanacak olan kaosa müdahale etmezseniz hepiniz kendi çökerttiğiniz sistemin altında kalacaksınız” diyen Kapısız, hava trafik kontrolde söz konusu olanın insan hayatı olduğunu ve pişmanlıklara yer olmadığını ifade etti.

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