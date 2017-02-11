 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Kayıp yakınına yanlış kemik kalıntıları verildi

»
Kayıp yakınına yanlış kemik kalıntıları verildi
Güney Kıbrıs’ta, kayıp yakınlarına verilen yanlış kemik kalıntılarına ilişkin yeni bir olayın söz konusu olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, kayıp yakınlarına verilen yanlış kemik kalıntılarına ilişkin yeni bir olayın söz konusu olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Özür Dileriz, Yanlış Kaybı Gömdünüz” başlıklı manşetten verdiği haberinde, “Neo Horio” (Minareliköy) kökenli bir kayıp yakını M.K isimli Rum’a, sekiz yıl önce verilen yakınına ilişkin kemik kalıntılarının, başka bir kayba ait olduğu şeklinde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından bilgi verildiğini yazdı.

Gazete söz konusu Kıbrıslı Rum’un, yakınına ait doğru kalıntıları alması bununla birlikte ailesine teslim edilmesi için gömülen kaybın mezardan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Habere göre Kayıp Şahıslar Komitesi, Rum kayıp yakınına, 2009 yılında Genetik Enstitüsü tarafından yapılan kimlik tespitinin yanlış olduğu şeklinde bilgi verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak gömülen kaybın en kısa zamanda mezardan çıkarılacağını, cenazenin ise 12 Mart’ta gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete bu tür olayların geçmişte de yaşandığına dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon’un Güney Kıbrıs ziyareti11 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
  • İngiliz Avam Kamarası'nın "Kıbrıs"la ilgili grubu Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • DİSİ’li yetkililer Moldova’da yatırım kurbanı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:55
  • Hindistan Ticaret Bakanı Güney’e gidecek10 Şubat 2017 Cuma 12:25
  • Astromerit Sınır Kapısından Güney’e kaçak geçiş10 Şubat 2017 Cuma 12:24
  • Trodos’taki saldırı Rum polisinin incelemesinde10 Şubat 2017 Cuma 11:47
  • Neofitu, Finlandiyalı Büyükelçiyle görüştü10 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • Hristodulidis, Kıdd’le görüştü10 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • Kuyalis: “Hellimin tescili ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı yok”10 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • Vatandaşa tokat atan polisi kapalı devre kamera ele verdi09 Şubat 2017 Perşembe 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti