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Kayıp Yakınları Film Gösteriminde Buluştu

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Kayıp Yakınları Film Gösteriminde Buluştu
Kayıp Yakınları Film Gösteriminde Buluştu

Kıbrıslı Türk ve Rum kayıp yakınları ile savaşta hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı “Mendil” filminin Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen gösteriminde buluştukları haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, etkinlikte yer alan AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma, burada yaptığı konuşmada “sınır kapılarının kapanmak yerine, yeniden birleşme için kaldırılması gerektiğini” ifade etti.

Gazete etkinlikte filmin yapımcısı Hristalla Avgusti, başrol oyuncusu Leyla Kıralp, çeviriyi yapan Şevki Kıralp aynı zamanda çekimleri ve yönetmenliği yapan Hristos Ayomamitis’in yer aldığını ekledi.

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