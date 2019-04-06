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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kayıplar için eylem planı hayata geçiriliyor

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Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve iki eksende (diplomatik ve araştırma) hareket edecek olan kayıplarla ilgili eylem planının hayata geçirileceğini açıkladı.
Kayıplar için eylem planı hayata geçiriliyor

Haravgi gazetesinin haberine göre Fotiu, planın ilk ekseninde, kayıplar konusunda yardımcı olabilecek ve bu konuda önemli rol üstlenebilecek ülkelerin ikna edilmesi ve AB ile BM gibi örgütlerin, Türkiye’yi işbirliği yapması için ikna etme ve bu çerçevede baskı kurma konusunda teşvik edilmesinin bulunduğunu söyledi.

Habere göre Fotiu, KKTC’de yapılan kayıplarla ilgili çalışmalardan yeterli sonuç elde edilememesinin, “Türkiye’nin işbirliği yapmamasından” kaynaklandığını ve bu insani meselenin çözülmesi için gereken anahtarın, “Türkiye’nin arşivlerinde bulunduğunu” iddia etti.

Fotiu, ikinci eksenin ise, kayıplarla ilgili araştırmalarda daha etkin bir strateji izlenmesi olduğunu ve hedefin, olası bilgiler ve ifadelerin değerlendirilmesi, yeni bilgilere ve ifadelere ulaşılması ve farklı ülkelerin arşivlerinin kullanılması olduğunu belirtti.

Fotiu ayrıca, zamanın, kayıplar konusunun en büyük düşmanı olduğunu ve önümüzdeki dönemde, bu eylem planının ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

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