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Kayıplar konusunda bilgilendirme ve aydınlatma kampanyası başlatılıyor

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Kayıplar konusunda bilgilendirme ve aydınlatma kampanyası başlatılıyor
Güney Kıbrıs’ın kayıplar konusunda geniş çaplı uluslararası bir bilgilendirme ve aydınlatma kampanyası başlatacağı haber verildi.

Simerini gazetesi Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu önderliğinde, dün, tüm yetikli makam ve kayıp yakınları örgütlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete toplantıda, kayıplar konusunda hassasiyet yaratma ve aydınlatmada bulunma amacıyla yurtdışındaki karar alma merkezilerinde bazı eylemlerde bulunulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Habere göre toplantıda açıklamada bulunan Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin atölyelerindeki kalıntıların miktarında büyük düşüş olduğundan konuşacak noktaya geldiklerine işaret ederek, bunun kayıplar konusunda olabilecek en kötü şey olduğu görüşünü dile getirdi.

Toplantıda, kayıplar konusunda yabancı karar alma merkezilerinde daha fazla hassasiyet yaratma ve bilgilendirmede bulunmak için nelerin yapılabileceğini tartışma fırsatı bulduklarını anlatan Fotiu, 42 yılın ardından, yaklaşık 960 kadar, yüksek sayılarda kayıplarını aradıklarını belirterek, bu konuda Türkiye’nin sorumluluklarının bulunduğunu iddia etti.

Fotiu Türkiye’nin işbirliği yapmadığını; toplu mezarlar ve kemiklerin yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili veriler ve bilgiler sunmadığını savundu.

Aydınlatma çalışmaları konusunda, yurtdışında yapılması gereken bir dizi eylemi ele aldıklarını söyleyen Fotiu, gerek Rum Dışişleri Bakanlığı, gerekse kayıp yakınlarının yardımlarıyla önemli miktarda belgeler hazırlamakta oldukları bilgisini verdi.

Fotiu, çabaya, bu dramı yaşayan kayıp yakınlarını da dahil etmeyi istediklerini belirtti.

Girişlimler çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ın kayıplarına ilişkin yeni raportörüyle görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Fotiu, bu görüşmeye kayıp yakınlarının da katılmasının planlandığını belirtti.

Bunun yanı sıra ABD’de Kongre, Senato gibi çeşitli karar alma merkezlerinde görüşmeler yapacaklarını ifade eden Fotiu, yurtdışında yaşayan Rumların da çabaya katkı koyma arzularını dile getirdiklerini belirterek, onların da gösterilen çabanın bir parçasını teşkil edeceklerini söyledi.

Fotiu, Türkiye’ye baskılarda bulunabilecek yabancı ülkelerin büyükelçileriyle görüşeceklerini, ayrıca Kızılhaç, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi kurumların bulunduğu Cenevre, Brüksel ve Strazburg gibi ülkelere tekrar ve tekrar ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti.

Çabanın hep süreceğini vurgulayan Fotiu, kayıp yakınları örgütlerinin de yardımlarıyla belgesel ve metinler hazırladıklarından söz etti.

Açıklamalarında BM’ye ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki üçüncü üyeye, BM’nin arşivlerinde olan bilgilerle ilgili süreci hızlandırmaları çağrısında bulunan Fotiu, ayrıca kayıpların gömülü olduğu yerlerle ilgili bilgileri olanları, bunları açıklamaya çağırdı.

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