Kayıplar konusunda Türkiye’ye suçlamalar sürüyor

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün 34’üncüsü düzenlenen “Kayıplar Sevgi Maratonu” etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos Türkiye’yi suçlayıcı ifadelerine geniş yer verdiler.

Habere göre basın toplantısında konuşan Fotiu, kayıpların tespiti konusunda 2018 yılının bugüne kadarki en kötü yıl olduğunu ve yalnızca 10 kayba ait birkaç kemik kalıntısının bulunabildiğini belirterek, Türkiye’nin bu konuda işbirliği yapmasını sağlamak yönünde baskı kurmamanın ise insanlık suçu olduğu iddiasında bulundu.

Fotiu, cenaze töreni düzenleyebilmeleri için kayıp yakınlarına sadece bir diş, bir diğerine ise birkaç kemik verilebildiğini iddia ederek, zamanın kayıplar açısından en büyük düşman olduğunu vurguladı.

Habere göre etkinliğe yazılı bir açıklama gönderen Rum Meclisi Göçmenler Komitesi başkanı Kukuma ve diğer yetkililer konuşmalarında, Türkiye’yi uzlaşmaz tutum sergilemekle suçladılar.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, aynı etkinlikte konuşan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hristostomos’un açıklamasına yer verdi.

Hrisostomos konuşmasında, Türkiye’nin geçen 44 yıl boyunca kayıplar konusunda hiç yardımcı olmadığı iddiasında bulunurken kayıplar için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.