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Kayıplar konusunda zorluklar ve sıkıntılar

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Filelefteros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geçtiğimiz günlerde görevden alınan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros ile röportaj yaptı.
Kayıplar konusunda zorluklar ve sıkıntılar

Filelefteros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geçtiğimiz günlerde görevden alınan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros ile röportaj yaptı.

Habere göre Nestoros, açıklamaları çerçevesinde kayıplar konusundaki zorluklar ve sıkıntılardan söz etti.

Nestoros, kayıplar konusunun yıllardır, derinlemesine olması gerekirken yüzeysel olarak ele alınmasının, yaşadığı hayal kırıklıklardan biri olduğunu belirtti.

Kayıpların gömü yerlerini bilen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların bulunduğundan söz eden Nestoros, ancak bazı kişilerin onları koruması nedeniyle bilgi vermediklerini savundu.

Nestoros, bazı kişilerin kayıp yakınlarını da kullandığını, onlara gerçek olayları söylemediklerini de belirtti.

Nestoros açıklamaları çerçevesinde ayrıca, mümkün olduğu kadar fazla kaybın akıbetinin belirlenmesi için bir insanın yapabileceği her şeyi yaptığını ve vicdan rahatlığıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Nestoras Nestoros, KHK'daki görevinden alınması konusunda ise özetle, siyasi bir görevin ömür boyu sürmeyeceğini belirtti ve Anastasiadis'in kendisini görevden alma kararına saygı duyduğunu ifade etti. Nestoros, "Ancak bu konuda yakın çalışma arkadaşı tarafından değil, direkt Anastasiadis tarafından bilgilendirilmeyi beklerdim" dedi. 

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