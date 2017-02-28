Kayıplarla ilgili hataya ilişkin açıklama

Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros, 2009 yılında yapılan hatalı kimlik tespitinin, komite bünyesindeki antropologlara değil, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü genetikçileri ve metotlarına bağlı olduğunu açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros, 2009 yılında yapılan hatalı kimlik tespitinin, komite bünyesindeki antropologlara değil, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü genetikçileri ve metotlarına bağlı olduğunu açıkladı.

Politis’te yer alan haberde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin eski üçüncü üyesi Christophe Girod’un bu enstitünün eksiklikleri konusunda zamanında uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

“Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Protokolsüz Mü? Girod, Eksikler Konusunda Uyarmıştı Ancak… Nestoros: Antropologların Değil, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün Hatası” başlıklı haberde açıklamalarına yer verilen Nestoros’un, başından beri hatanın, antropologlardan değil, Güney Kıbrıs’taki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde yapılan DNA incelemelerinden kaynaklandığını vurguladığına işaret edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2007-2012 yıllarında yapılan 334 kimlik tespitini, yeniden incelenmek üzere, ABD’deki enstitüye yollama kararının, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün bu dönemde yaptığı DNA sonuçlarının artık güvenilir olarak kabul edilmediği anlamına geldiği savunuldu.

Gazete, 2012 yılında kimlik tespiti programını üstlenen Bosna’daki enstitünün elde ettiği sonuçlar ve şimdi DNA analizleri yapan Virginia’daki enstitünün bilimsel araştırmaları için geçerli olmadığını belirtti.

“GIROD HAKLI MIYDI?”

Gazete, yukarıdaki alt başlıkla aktarmaya devam ettiği haberinde, 2012 yılında DNA metotlu kimlik tespiti programı Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden Bosna’daki enstitüye geçtiğinde, birçok kişinin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin o zamanki üçüncü üyesi Christophe Girod’u suçladığını hatırlattı.

İsviçreli üyenin, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün çalışma protokolünün eksik olduğu ve er ya da geç Kayıp Şahıslar Komitesi’nin sonuçlarının güvenilirliğini yıkacak ve tüm programı kuşkuya düşürecek bir hata olacağını savunduğuna işaret edildi.

Gazete, konunun birçok düzeyde görüşüldüğünü, birçok görüş ve suçlamanın dinlendiğini ancak Kayıp Şahıslar Komitesi’nden Girod’un uzaklaştırılması ve Rum üye İlias Yeorgiadis’in istifa etmesiyle kavganın bittiğini savundu.

Rum Meclisi’nde yapılan tartışmaların birinde, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü temsilcilerinin, enstitünün bilimsel yetersizliğine dair suçlamaları katı bir şekilde reddettiğini de aktaran gazete, o dönemde programın başka bir yere aktarılmasıyla ortaya çıkacak ekonomik boyutlarla ilgili soru işaretlerinin de gündeme geldiğini anımsattı.