Kayısı Suyu İçmek Sindirim Sistemini Güçlendiriyor

Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin beslenme düzeninin değişmesi durumunda yaşanabilecek sindirim bozukluklarından korunmak için yemekle birlikte bir bardak kayısı s

Beslenme düzeninde değişikliklerin yaşanması, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre yemekle birlikte bir bardak kayısı suyu içmek, sindirim sisteminde oluşabilecek sıkıntıları gidermeye yardımcı oluyor.

Özellikle ağır gıdalar tüketmenin sindirim sistemini zorlayacağını ve kabızlık gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, bu sorunun giderilmesi için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. İnanç, kayısı suyunun içerisinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde yardımcı olan selüloz ve pektin posalarının yer aldığını vurgulayarak, bu tip sorunların giderilmesi için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor.