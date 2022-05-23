  • BIST 2.390,83
  • Altın 947.995
  • Dolar 15.8781
  • Euro 16.8447
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Kayısı Suyu İçmek Sindirim Sistemini Güçlendiriyor

» »
Kayısı ve kayısı suyunun içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirten uzmanlar, rutin beslenme düzeninin değişmesi durumunda yaşanabilecek sindirim bozukluklarından korunmak için yemekle birlikte bir bardak kayısı s
Kayısı Suyu İçmek Sindirim Sistemini Güçlendiriyor

Beslenme düzeninde değişikliklerin yaşanması, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre yemekle birlikte bir bardak kayısı suyu içmek, sindirim sisteminde oluşabilecek sıkıntıları gidermeye yardımcı oluyor. 

Özellikle ağır gıdalar tüketmenin sindirim sistemini zorlayacağını ve kabızlık gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, bu sorunun giderilmesi için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. İnanç, kayısı suyunun içerisinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde yardımcı olan selüloz ve pektin posalarının yer aldığını vurgulayarak, bu tip sorunların giderilmesi için yemekle birlikte bir bardak kayısı suyunun tüketilmesini öneriyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • James ve Sülo Mavi Sularda Artık Özgür22 Mayıs 2022 Pazar 13:58
  • Maskeli depresyona dikkat21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:54
  • Bunlara dikkat… Çift terapisti ilişkiler üzerine 6 önemli ipucunu paylaştı21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:32
  • SOLOTÜRK yeni manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:05
  • Bilim insanları açıkladı… Sarılmak kadınların stres seviyesini düşürüyor20 Mayıs 2022 Cuma 15:55
  • Covid’den cep telefonuna, Bitcoin’den ‘çip’ iddiasına: Bill Gates her soruyu yanıtladı20 Mayıs 2022 Cuma 13:29
  • “Sadece arkadaşız” miti yalanlandı mı? Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 18:55
  • McDonald's'a 'reklamlarında hamburgerleri olduğundan büyük gösterdiği için' dava açıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 08:49
  • Şaşırtan araştırma: Köpekler, corona virüsü tespit etmekte testlere göre daha başarılı17 Mayıs 2022 Salı 21:24
  • ‘Kimseyi değiştirmeye çalışmayın’ o kadar da doğru bir tavsiye olmayabilir17 Mayıs 2022 Salı 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti