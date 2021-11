Kayıt Belgesi Almaya Hak Kazanan Gıda İşletmeleri Açıklandı

İşletme kayıt belgesi almaya hak kazanan gıda işletmeleri açıklandı.



Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık kontrolünde ülkede gıda üreten işletmelerin denetlenmesi ve kayıt altına alınması için çalışmaların tamamlandığı dile getirildi.



Genel Gıda ve Yem Yasası ile Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca Sağlık Bakanlığı kontrolünde, ülkede gıda üreten işletmelerin denetlenip, kontrol altına alınabilmesi adına Bakanlık tarafından yürütülen; işletmelerin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtilen açıklama şöyle sürdü:



“Bu kapsamda yerli gıda üreticilerine gerçekleştirilen hijyen denetimleri, üretim akışı ve kullanılan hammadde, işlem yardımcıları, gıda katkı maddeleri ile ilgili denetimler ve kullanılacak etiketlere ait denetim ve kontrolleri tamamlanmış olan işletmelere işletme kayıt belgeleri verilmeye başlandı. Bakanlığın belirlediği geçiş süresi sonunda işletme kayıt belgesi verilmiş olan işletmelerin, ürettikleri ürün etiketleri üzerinde işletme kayıt numaralarının yer alması yasal zorunluluktur. Bakanlığın işletmelere tanıdığı süre sonunda işletme kayıt numarası olmayan işletmeler üretim ve/veya satış yapamayacak.

Aynı yasal mevzuat gereği gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği/ ithal edildiği ve/veya fason üretildiği ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten tüm işletmelere işletme kayıt belgesi verilecek. İşletme kayıt belgesi olmayan bahse konu işletmelerin işletme faaliyetleri durdurulacak”



Yasal mevzuatlar uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve işletme kayıt belgesi alınan işletmeler şöyle açıklandı:



“Trodos Gıda, Ank Co Ltd, Nemtor Ltd, Horozoğlu Ltd, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi KOOP SÜT, MidMediterranean Trading Ltd, Old John Enterprises Ltd, Kıymet Şadi, İlke Özerlat, Ahmet Emektar Necip Emektar, Kemal Tüccaroğlu, Özmeb Trading, Şerife Solmaz Çerkez, Big Alive Healthy Food Trading, Baharyolu & co Ltd, Fehim Yiğittürk, Kemal Okta, Mehmet Çelebi, Hakan Arsal, Alev Albayrak, Tarsan Ltd, Mir Ticaret Ltd”