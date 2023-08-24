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Kayıt dışı iş gücü masaya yatırıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkedeki kayıt dışı iş gücüyle ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Bu soruna artık geçit vermeyeceğiz sonuna kadar kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Kayıt dışı iş gücü masaya yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ülkedeki kayıt dışı iş gücü sorunu ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Gardiyanoğlu, “Paydaşarımız olan Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizdeki kaçak iş gücü ile mücadelemiz başlamıştır. Bu soruna artık geçit vermeyeceğiz sonuna kadar kararlıyız” dedi.

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