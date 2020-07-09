Kayıtlar ortaya çıktı: Katil zanlısı polis, 'Beni öldüreceksin adamım' diyen Floyd'a 'O zaman bağırmayı kes' demiş

ABD'de ırkçı cinayete kurban giden George Floyd ile katil zanlısı polis arasında yaşanan diyaloğun kaydı ortaya çıktı. Yayınlanan deşifrede, Floyd'un katil zanlısı polise "Beni öldüreceksin adamım" dediği, polisin ise Floyd'u "O zaman bağırmayı kes, nefes almak için oksijene ihtiyacın var" ifadeleriyle yanıtladığı görüldü.

ABD Minneapolis'te yaşayan siyah Amerikalı George Floyd'un öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor.

Devam eden duruşmalarda, Floyd'un ölmeden önceki son anlarına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

En az 20 defa 'Nefes alamıyorum' demiş

Mahkemede, Chauvin'in üniformasında bulunan polis kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin deşifresi yayınladı. Kayda geçen konuşmalara göre Floyd'un en az 20 defa "Nefes alamıyorum" dediği tespit edildi.

Kayda göre, polis memuru Chauvin ise Floyd'a bağırmamasını ve 'nefes almak için oksijene ihtiyaç duyacağını' söylediği görülüyor.

Polis tarafından yerde nefessiz bir şekilde tutulan Floyd'un ayrıca, "Anne, seni seviyorum, çocuklarıma onları sevdiğimi söyle, öldüm" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

'Biraz suya ihtiyacım var, lütfen'

Son sözlerinin açıklandığı mahkemede ayrıca, yaklaşık 9 dakika boyunca polis tarafından boynuna bastırılan Floyd'un çok defa yardım talebinde bulunduğu ve şunları söylediği açıklandı.

"Dayanamıyorum, ben klostrofobiğim. Karnım, boynum ağrıyor, her şey acıtıyor. Biraz suya ihtiyacım var, lütfen. Lütfen? Nefes alamıyorum."

Polis memuru Chauvin'in ise, kendisine "Beni öldüreceksin adamım" diyen Floyd'a "O zaman bağırmayı kes, nefes almak için oksijene ihtiyacın var" dediği görüldü.

Yan yatırma teklifini reddetti

Öte yandan, kayda göre olay yerinde bulunan polis memurlarından Thomas Lane'in ise Floyd'u yan yatırmayı teklif ettiği, Chauvin'in ise "Hayır, bu şekilde kalacak" ifadeleriyle Lane'in teklifini reddettiği belirlendi.

ABD basınına göre söz konusu konuşma metni, Lane'in avukatı tarafından yapılan girişimler sonucunda yayınlandı.