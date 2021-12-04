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Kayıtlı İşsiz Sayısında Bir Ayda 3 Bin Artış

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Kayıtlı İşsiz Sayısında Bir Ayda 3 Bin Artış
Kayıtlı İşsiz Sayısında Bir Ayda 3 Bin Artış

Güney Kıbrıs’ta, destek planlarının sona ermesiyle kayıtlı işsiz sayısının bir ayda 3 bin artış gösterdiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, İstatistik Dairesi’nden dün açıklanan verilere dayanarak Ekim ayında 10 bin 974 olan kayıtlı işsiz sayısının Kasım’da 13 bin 977’ye yükseldiğini yazdı.

Habere göre İş Bulma Dairesi’ne kayıtlı 13 bin 977 kişiden 813’ü 24 yaş altı,  1759’u 25-29 yaş, 3 bin 894’ü 30-39, 3 bin 19’u 40-49, 2 bin 992’si 50-59, bin 428’i 60-64 yaş aralığında, 72’si ise 65 yaş ve üzeri gruba mensup.

Gazete, 6 bin 281’i erkek, 7 bin 696’sı kadın olan işsizlerin 4 bin 354’ünün yüksek eğitim, 5 bin 282’sinin orta genel eğitim ve 1206’sının teknik eğitim mezunu olduğunu kaydetti.

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