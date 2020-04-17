Kayıtsız çalıştırılanlara destek ödemesi yok!



HİÇ BİR HAK ONLARI KAPSAMIYOR

İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydı yapılmayan çalışanlar, “İşsizlik ödeneği”, “Evlilik ödeneği” ve “Gözlük yardımında” olduğu gibi istihdam destek ödemesinden de yararlanamayacak. Ayrıca İhtiyat Sandığı’nda da kaydı yoksa mayıs itibarıyla uygulamaya girecek ve 5 ay boyunca hesabından ayda 2 bin TL çekme desteğini de kullanamayacak veriler ortada Ülkede binlerce kayıtsız çalışan olduğu resmi kurumlarından olan Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu verileri ile de doğrulanıyor. Bu kurumların verilerine göre, 2019 yılında ülkede 8 bin 930, 2018 yılında 6 bin 742 ve 2017 yılında da 7 bin 797 kişi kayıtsız olarak çalışıyordu. Hatta bazı kesimlere göre de ülkedeki kayıtsız çalışan sayısı, bu kurumların açıkladığı rakamların kat kat üzerinde…

Dev-İş Genel Başkan Koral Aşam, ülkede hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışanlara, hem okuyup, hem çalışan öğrencilere ve güneyde gündelikçi olarak çalışanlara destek verilmeyecek olmasının sıkıntı yaratacağını söyledi. Aşam, bu kesimlere de destek verilmesi gerektiğini ifade etti

Bakanlar Kurulu önceki gün İstihdam Destek Ödemesi Tüzüğü’ne son şeklini vererek, destek verilecek sektörlerde ve çalışan sayısında genişletmeye gitti. Ancak işveren tarafından hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kaydı yapılmayan ve bu nedenle de birçok haktan yararlanamayan çalışanlar, “kayıtsız çalışan” olmaları nedeniyle bu desteği alma konusunda da listenin dışında kaldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydı olmayanlara destek verilmeyeceği hükümet yetkilileri tarafından açıkça belirtildi. Ülkede destek verilmeyeceği açıklanan bu kesimin sayısının azımsanmayacak oranda olup, içerisinde, basından, inşaat ve yeme içme sektörlerine kadar birçok alanda çalışanların olduğu biliniyor. Ayrıca ülkenin resmi kurumlarından olan Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu verileri de ülkede binlerce kayıtsız çalışan olduğunu doğruluyor. Bu kurumların verilerine göre, 2019 yılında ülkede 8 bin 930, 2018 yılında 6 bin 742 ve 2017 yılında da 7 bin 797 kişi kayıtsız olarak çalışıyordu. Hatta bazı kesimlere göre de ülkedeki kayıtsız çalışan sayısı, bu kurumların açıkladığı rakamların kat kat üzerinde… Dev-İş Genel Başkan Koral Aşam, ülkede hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışanların destek alamayacak olmasını değerlendirdi. Aşam, bu kesimlere de destek verilmesi gerektiğini ifade etti. “Sorun yaşanacak” Dev-İş Genel Başkan Koral Aşam, ülkede hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışanlara, hem okuyup, hem çalışan öğrencilere ve güneyde gündelikçi olarak çalışanlara destek verilmeyecek olmasının sıkıntı yaratacağını söyledi. Aşam, şöyle konuştu: “Ülkede okumak için gelen bazı öğrencilerin yarı zamanlı işlerde çalıştığı biliniyor. Onlar açısından da sıkıntı yaşanacaktır. Bu insanlar hayatlarını nasıl idame ettireceklerdir? Aç insan sinirli insandır ve bir kaos yaşanabilir. Zaten kayıtlı olarak çalışanlara da öngörülen bin 500 TL yeterli değildir. Kayıtlı olarak çalışan insanların sigortaları yatmıştır ve bu insanların işsiz kalması durumunda işsizlik ödeneği alma hakkı vardır. İşsizlik ödeneği de 2 bin TL’nin üzerindedir. Yani şu anda verilecek bin 500 TL, işsizlik ödeneğinin çok altındadır. Bu insanlara ödenmesi gereken, işsiz kaldıkları takdirde işsizlik ödeneğidir”. “Güneyde çalışan gündelikçi işçilerin durumu zor” Aşam, adanın güneyinde de çalışan azımsanmayacak sayıda insan olduğunu, bu kişilerin bazılarının işsizlik ödeneği alabilirken, bazılarının gündelikçi işçi olması nedeniyle işsizlik ödeneği alamayacağını belirtti. Dev-İş olarak işsizlik ödeneği alabilecek olanların bunu alabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Aşam, “Gündelikçi olarak çalışanlar için çok zor bir durum. Çünkü diğer tarafa geçip çalışamıyorlar. Bu insanlar da işsiz kalacak ve yardıma muhtaç duruma gelecek” dedi. “Sayı tahmin edilenden fazla” Koral Aşam, ülkede kayıtsız çalışan sayısının net olarak bilinmediğini söyledi ancak alanda yapılan gözlemlere göre kayıtlı çalışan sayısı kadar kayıtsız çalışan sayısı olduğunu ifade etti. Aşam, “Tam sayı vermek mümkün değildir ancak açıklananın çok daha üstünde olduğu biliniyor. Bu insanlara da destek verilmesi gerekir. Kayıtlı olsun ya da olmasın sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir” şeklinde konuştu.



