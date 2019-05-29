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Kayıtsız sansar yakalandı

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Bu sabah vatandaşlar tarafından Alsancak bölgesinde görülen sansar yakalandı
Kayıtsız sansar yakalandı

Biyolaglar Derneği Başkanı Hasan Sarpten tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

KAÇAK SANSARI YAKALADIK!
PEKİ YA DİĞERLERİ?

Bugün sabahtan itibaren Taskent Doğa Parkı ile istişare içerisinde "adamızın doğasına ait olmayan" bir sansar (Malpes sp) türü Alsancak bölgesinde aranmaktaydı.

Kemirme huylarından ötürü çevreye zarar verebilen ve aynı zamanda da doğal yaban hayat üzerinde tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan bu memeli türünü Alsancak Özgürlük Parkı'nda Prof. Dr. Salih Gücel ile farklı bir çalışma yaptığımız esnada tesbit ettik ve yakalayabildik. 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayarak süratle rehabilitasyon uzmanı biyolog arkadaşlara teslim ettik. Veteriner muayenesi yapıldıktan sonra daha detaylı açıklama yapılacaktır.

Bu canlıların ülkeye sokulması son derece sajıncalı olduğu halde öğrendiğimiz kadarıyla ülkedeki petshoplar aracılığıyla getirilen kayıtlı 2 sinsar vardır. Şüphesiz bir o kadar da kayıtsız var! Bu olay birkez daha göstermiştir ki ülkenin doğasında ait olmayan bu ve benzeri hayvanların izinli/izinsiz hiçbir suretle ülkeye sokulmamalıdır. Anlaşılan o ki, sadece insanlar için değil kuzey kıbrıs hayvanlar için de sorma gir hanına dönüşmüştür.

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