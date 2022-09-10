Kaymakcı: Yunanistan ve GKRY’nin provokasyonlarının durması gerekir

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle SETA Vakfınca düzenlenen 3’üncü Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı’nın kapanış etkinliği, SETA Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, tarih, ekonomi, kültür ve sanat açısından Türkiye’nin Balkanlar’ın organik bir parçası olduğunu söyledi.

Faruk Kaymakcı, “Gerçekten istediğimiz tek şey kalıcı istikrar ve barışın inşa edilmesidir. Balkanlar’da ihtiyaç duyulan bir konu varsa o da kalıcı olan saygı, sevgi, barış ve istikrardır. O yüzden buradaki dikkatimizi ve enerjimizi Balkanlar’daki her bir devlete veriyoruz.” diye konuştu.

Kaymakcı, bölgede zaman zaman meydana gelen gerilimlerin Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle çözüldüğünü hatırlattı.

Kaymakcı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda Türkiye’nin ana argümanının ne olduğunun sorulması üzerine, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2004’ten itibaren maksimalist ve mantık dışı yaklaşımlarının olduğunu anlattı.

AB’nin bu konuda son derece kör bir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekler bir noktada durduğunu kaydeden Kaymakcı, bunun hiçbir sürece yardım etmediğini söyledi.

Kaymakcı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokasyonlarının durması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği’nin, söz konusu ikili ilişkilere karışmaması gerektiğini belirtti.