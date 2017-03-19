Kaymaklı Koşar Adım 1-0

Karşılaşma boyunca daha etkili oynayan K. Kaymaklı, T. Ocağı'nı Girne'de Doğukan'ın attığı golle 1-0 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Saha: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz-Emre Çevikdal-Fatih Bardakçıoğlu

TOL: M. Andreau-Mustafa Ercan(dk. 11 Hasan)-Yunus-Coşkun-Bilal-James-M. Ali Uçar(dk. 50 Deniz Kurtay)-Emeka(dk. 59 Adams)-Deniz Kibar-Ertaç-Justice

K.Kaymaklı: Ali-Mehmet-Serhan-Azat-Çağrı-Hüseyin Adal(dk. 87 Mete)-Doğukan-Amani(dk. 78 Bahadır)-Uğur(dk. 90 Yağış)-Remzi-Odo

Gol: Dk. 25 Doğukan(K.K.)

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 3: Deniz sol kanattan getirdiği topu kale içine ortaladı. Ertaç topla buluştu, yakın mesafeden yavaş vurduğu topu kaleci Ali köşede yakaladı.

Dk. 25: Doğukan orta sahadan aldığı topla Ocak kalesine indi. Remzi ile verkaç yaptığı topla rakip savunmanın arasından sıyrıldı, yerden vuruşu ağlara gitti. 1-0

Dk. 38: Uğur'un taşıdığı topla Odo buluştu. Sert vurdu, kaleci Andreou'nun yüzüne çarparak kornere çıktı.

İkinci yarı Kaymaklı savunmaya önem vererek başladı.

Dk. 55: Justice topu taşıdı, James'e verdi, James topu Ertaç'la buluşturdu, Ertaç topu havaya dikerek dışarı gönderdi.

Dk. 57: Deniz Kurtay topu Odo'ya kaptırdı, Odo pasını kale içindeki Uğur'a verdi. Uğur vurmakta gecikince Ocak savunması ayak koydu.

Dk. 62: Ertaç ceza alanının hemen dışında kendisine yapılan faul atışını kullandı. Ağlara doğru giden topu kaleci Ali parmaklarının ucu ile son anda kornere attı.

Dk.70: Justice'in kale içine ortasına altı pastan vuran Coşkun mutlak bir gol pozisyonunu dışarı atarak harcadı.

Dk. 90: Mete'nin faul atışından gelen topu düzgün bir vuruşla Ocak kalesine gönderen Uğur'un şutunu kaleci Andreou köşede tokatlayarak kornere attı.