Kaymaklı Ruso’da başladı

Takımın yeni transferleri Ahmet Hatay ve opsiyonlu olarak geçen sezon alınan Yankı Aktül bonservisli olarak kadroda yer aldı. Ancak Yankı geçtiğimiz günlerde geçirdiği küçük bir sağlık operasyonundan dolayı antrenmanda yer almadı. Bu arada yine opsiyonları olan kaleci Raif Denktaş Pehlivan ve Mehmet Kaygısız da takımda yer alıyorlar.

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Serkan Önet, futbolcularının üç haftalık bireysel çalışmalarını tamamladıklarını ve artık saha çalışmalarına başladıkları belirterek, 2 Ağustos itibariyle de hazırlık maçlarına başlayacaklarını kaydetti. 18-19 Ağustos tarihlerinde beş gün sürecek bir Türkiye kampı planladıklarını da aktaran Önet, kamp tarihleri ve yerinin kesinleşmesinin ardından bunu da spor basınına duyuracaklarını ifade etti.