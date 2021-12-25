Kaymaklı Şehitleri Ve Şehit Hüseyin Ruso Anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso, bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yer aldı. Bu törenin ardından, Şehit Hüseyin Ruso da Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı, dualar okundu.

Anma törenine, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, okul temsilcileri ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden yetkililer katıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerinden Sema Bayramoğlu ve Faika Paşa tarafından şiir okundu.

Tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina’nın konuşmasıyla sona erdi.

TALUĞ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ konuşmasında, 21 Aralık 1963 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Yakın tarihimizde Kıbrıs uyuşmazlığının başlangıcı olan Rum-Yunan tarafının başlattığı 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’deki soykırımın 58. yılında yaşama hakkımızı ve Kıbrıs’taki Türk varlığımızı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen soykırım saldırılarını, katliamları, göçleri, köylerin yakılıp yıkılmasını 11 yıllık direniş günlerini ve yaşanan gerçekleri unutmuyor ve aziz şehitleri saygı ve rahmetle, malul gazilerimizi de minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde Türklerin varlık göstermelerinin Rumları devamlı olarak tedirgin ettiğini dile getiren Taluğ, 1963 yılının ilk günlerinden itibaren buradaki soydaşların rahatsız edilmeye başlandığını kaydederek, “Huzursuzluk her geçen gün artıyor, tüm tahriklere rağmen Türkler soğukkanlı davranmakta titizlik gösteriyorlardı.” dedi.

Küçük Kaymaklı’da 7 bin nüfusun o günlerde tek bir vücut haline geldiğini dile getiren Taluğ, Kıbrıs Türk tarafının bu çatışmadan galip çıktığını kaydetti.

Küçük Kaymaklı’da yaşanan direnişi anlatan Taluğ, amansız mücadele sırasında eldeki olanakların tükenmesine rağmen halkın mücadeleden vazgeçmediğini ve halkın Hamitköy’e göç etmesi için uğraşan Hüseyin Ruso’nun 25 Aralık günü şehit edildiğini belirtti.

Şehitlerin kanlarıyla Küçük Kaymaklı toprağının vatan yapıldığını dile getiren Taluğ, “BU vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize Allah’tan rahmet diler manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.

AŞİNA

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina da konuşmasında, Kanlı Noel haftasının 58. yıl dönümünde şehitleri bir kez daha saygıyla andıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün ulusal varoluş mücadelesinde gerek Küçük Kaymaklı halkının gerekse Kaymaklı Spor Kulübü’nün unutulmayacak katkıları olduğunu dile getiren Aşina, 58 yıl önce cereyan edilen bu olayların aslında Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde çok büyük önem arz ettiğini kaydetti.

RUSO İÇİN KÜÇÜK KAYMAKLI ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Küçük Kaymaklı Anıtı önündeki törenin ardından, çatışmalar sırasında vurularak öldürülen Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında da tören düzenledi.

Törende, Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, kurucusu olduğu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün yetkilileri ve sevenleri hazır bulundu.

Anma töreninde çiçek ve çelenklerin sunulmasının ardından, Şehit Hüseyin Ortaokulu öğrencilerinden Efnan Suiçmez, Hüseyin Ruso’nun hayatını anlatan bir metin okudu.

Ardından Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı, Ruso’nun kabri başında dualar okundu.

AŞİNA

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina konuşmasında, 24 Aralık 1963’ten itibaren Küçük Kaymaklı bölgesini Hamitköy ve Lefkoşa’nın emin bölgelerine doğru boşaltılmaya başlandığını kaydetti.

24 Aralığı 25 Aralığa bağlayan Noel gecesinde bölgeyi boşalmaya yardımcı olamaya çalışan kulübün sporcusu Şehit Hüseyin Ruso’nun alnından vurularak şehit olduğunu dile getiren Aşina, “Tüm Hristiyan aleminin kutlama yaptığı o gece maalesef Hüseyin Ruso ve yanındaki birçok kahraman arkadaş için hazin son olmuştu. Tümünün ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.