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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

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Haspolat ağıllar bölgesinde H.T kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Polisten yapılan açıklamaya göre;“18.08.2019 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat Su Arıtma Tesisinin güney kısmında ağıllar bölgesinde, H.T, kendisine ait ağılın önünde kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımdan dolayı kuru otların tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, 1 adet elektrikli testere, 1 adet el arabası lastiği, yaklaşık 25-30 metre uzunluğunda plastik su hortumu, ayrıca ağılın yanında bulunan Y.D’ye ait arazi içerisinde bulunan 1 adet matkap, 1 adet el testeresi, 5 adet kalıp tahtası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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