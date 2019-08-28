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Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulduk

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Kayseri'de 7.5 milyon yıllık tek parça halinde 'Choerolophodon' cinsine ait mamut fosili bulunduğu duyuruldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 7.5 milyon yıllık mamut fosili bulduk

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan mevkisinde daha önce de fosil bulunan alanda kazı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

 

Kazılarda, tek parça halinde bozulmamış 'Choerolophodon' cinsine ait mamut fosiline ulaşıldığı belirtilen açıklamada, fosille ilgili detayların yarın basın toplantısında aktarılacağı ifade edildi.

Taşhan'da 2 yıl önce bir çobanın bulduğu fosil kalıntısı üzerine kazı çalışması başlatılmış, 7.5 milyon yıllık zürafa fosiline ulaşılmıştı.

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