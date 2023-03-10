Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kayseri’de saat 05.28’de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem derinliği 6,1 km olarak ölçüldü. Merkez üssünü Kayseri Hacılar olarak açıklayan AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 derinliğini 7 km. olarak açıkladı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, “İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” ifadelerini kullandı.