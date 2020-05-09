Kayseri'de İbrahim Gökçek'in cenazesine ülkü ocakları saldırdı: 'Gömseler bile çıkarır, yakarız'

Konser yasakları ve Grup Yorum üstündeki baskının kaldırılması talebiyle 323. gün boyunca ölüm orucunda olan ve eylemini sonlandırdıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesi defnedilmek üzere dün Kayseri’de yola çıkmıştı. Gece saatlerinde cenazenin Kayseri’ye defnedilmesini engellemek isteyen ülkücü çeteler, Kayseri’de sokağa çıkarak cenaze aracının önünü kesti.

Gökçek'in cenazesinin Kayseri’de defnedilmesine karşı olduğunu söyleyen bir grup faşist ve Kayseri MHP Milletvekilleri cenazesinin şehre girişini engellemek için sokağa çıktılar. MHP Milletvekili Baki Ersoy kalabalığın arasında yaptığı konuşmada "Valinin herkese selamı var, cenaze buraya gelmeyecek. Tabii ki bir yere defin olacak ama orası Başakpınar olmayacak" diyerek İbrahim Gökçek'in cenazesine yönelik saldırıları sahiplendi.

'GÖMSELER BİLE ÇIKARIR, YAKARIZ'

Öte yandan, Kayseri'de yol kesen ülkücü çete üyesi bir faşistin İbrahim Gökçek'in cenazesine yönelik "Gömseler bile çıkarır, yakarız..." demesi ise, sosyal medyada oldukça tepki topladı. İbrahim Gökçek'in cenazesine katılmak isteyenlere ''sosyal mesafeyi ihlal''den 1000'er lira ceza kesilirken Kayseri'de yol kesen faşist çeteler ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamaması ise dikkat çekti.

POLİS GÖKÇEK’İN CENAZESİNİN EVİNE ULAŞMASINA İZİN VERMEDİ

Gökçek’in cenazesi Kayseri’ye ulaştı, ancak polis ekipleri güvenlik nedeniyle cenazenin aile evine götürülmesine izin vermedi. Gökçek’in cenazesi Kayseri’ye doğru yola çıkmadan önce İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki cemevine polis çok sayıda gaz bombası atmış, yürüyüşü engellemiş ve onlarca insanı gözaltına almıştı.