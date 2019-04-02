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Kayyum belediye binasını hibe etmiş: HDP'nin kazandığı ilçede belediye binası yok...

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Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde kayyumun belediye binasını emniyete hibe ettiği, HDP'nin kazandığı ilçede belediye binası olmadığı öğrenildi.
Kayyum belediye binasını hibe etmiş: HDP'nin kazandığı ilçede belediye binası yok...

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde AKP'nin atadığı kayyum, belediye binasını emniyete hibe etti.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulunan HDP'li vekil Ziya Pir, "Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok!" dedi.

Yüzde 71,4 oranında oy alarak seçimi kazanan Bismil Belediyesi Başkanı Orhan Ayaz, T24'e yaptığı açıklamada, yeni belediye hizmet binasının kayyum Kerem Süleyman Yüksel tarafından 1 ay önce Bismil Emniyet Müdürlüğü’ne ‘takas usulüyle’ tahsis edildiğini söyledi. Belediyenin şu an Kadın Merkezi Birimi’nde faaliyet gösterdiğini belirten Ayaz, söz konusu mekanın 120 bin nüfuslu ilçeye yetmediğini ifade etti.

Ayaz, "Mevcut yerde değil hizmet vermek misafirlerimizi bile ağırlayamayız. Bu nedenle mazbatadan sonra tebrik kabullerini, Kadın Merkezi Birimi önünde kuracağımız çadırlarda yapacağız" dedi.

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